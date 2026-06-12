Strasbourg

Musica Festival des musiques d’aujourd’hui

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-18

Ce festival de renommée internationale présente les œuvres significatives des évolutions musicales de la seconde moitié du 20e siècle en les confrontant aux tendances actuelles de la création. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 23 47 23 contact@festivalmusica.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg a été mis à jour le 2026-06-09 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg