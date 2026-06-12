Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg
Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg vendredi 18 septembre 2026.
Strasbourg
Musica Festival des musiques d’aujourd’hui
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-18
Ce festival de renommée internationale présente les œuvres significatives des évolutions musicales de la seconde moitié du 20e siècle en les confrontant aux tendances actuelles de la création. .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 23 47 23 contact@festivalmusica.fr
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English :
L’événement Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg a été mis à jour le 2026-06-09 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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