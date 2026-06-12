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Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg

Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg

Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg vendredi 18 septembre 2026.

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif :

Strasbourg

Musica Festival des musiques d’aujourd’hui

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-09-18

Ce festival de renommée internationale présente les œuvres significatives des évolutions musicales de la seconde moitié du 20e siècle en les confrontant aux tendances actuelles de la création.   .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 23 47 23  contact@festivalmusica.fr

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English :

L’événement Musica Festival des musiques d’aujourd’hui Strasbourg a été mis à jour le 2026-06-09 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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