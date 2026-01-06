Musicasens Parking Garibaldi Sens

Sens

Musicasens

Parking Garibaldi Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Deux soirées 100 % musique, 100 % plaisir. Les 3 et 4 juillet, Sens devient la scène de toutes les émotions avec Musicasens. Deux soirées gratuites de concerts en plein air mêlant tubes incontournables, découvertes et ambiance festive. Une programmation éclectique portée par des artistes reconnus et des talents locaux groove, pop, chanson française…dans une ambiance estivale et conviviale.

Vendredi 3 JUILLET

La soirée s’ouvre avec les gagnants du concours de talents organisé sous la Canopée de la Foire en avril. Ce rendez-vous met à l’honneur de nouveaux artistes locaux et leur offre l’opportunité de se produire devant un large public.

Un grand spectacle festif et intergénérationnel autour des tubes incontournables des années 90 et 2000 interprétés par Allan Théo, Princess Erika, Chris Anderson, Willy Denzey et Laam. La soirée se poursuit avec un karaoké géant en plein air, entièrement dédié à la chanson française de Joe Dassin à Stromae, venez chanter à tue-tête avec toute la ville !

Samedi 4 JUILLET

Place à la fête avec le The Romance of Lady Gaga 11 artistes sur scène, costumes iconiques et chorégraphies dynamiques. Puis Héritage Goldman 2 hommage vibrant à Jean-Jacques Goldman, avec ses plus grands succès et les chansons écrites pour les plus grandes voix

françaises. Un spectacle porté par Céphaz, Cyprien Zeni, Anne-Sophie Seba, Magali Ripoll et d’autres, sous la direction d’Erick Benzi.

Entrée libre gratuit.

Buvette et restauration sur place. .

Parking Garibaldi Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Musicasens

L’événement Musicasens Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)