Music’échanges, Médiathèque Grand M, Toulouse
Music’échanges, Médiathèque Grand M, Toulouse samedi 25 avril 2026.
Music’échanges Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Samedi 25 avril – 10h30
Thème : musique et animaux.
Médiathèque Grand M
1h30 – A partir de 16 ans – Sans inscription
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Ecoute musicale échanges conseils
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