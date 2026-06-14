Musina Ebobissé Quintet Le Baiser Salé Paris

Musina Ebobissé s’affirme depuis quelques années comme l’une des voix les plus singulières et prometteuses du jazz français et européen. À la tête d’un trio où acoustique et électronique dialoguent en permanence, il développe un univers sonore audacieux, en équilibre entre écriture, improvisation et expérimentation.

Les mélodies s’y transforment en permanence, modelées en temps réel par le trio dans une quête de textures et de couleurs toujours renouvelées.

Nourri par l’énergie du jazz contemporain américain, les couleurs de l’impressionnisme et la vitalité des musiques actuelles, le trio façonne des paysages sonores mouvants, tantôt contemplatifs, tantôt traversés de puissantes turbulences.

Une musique immersive et intensément habitée, où affleurent les héritages de John Coltrane, Brian Eno, Maurice Ravel et Jimi Hendrix.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 21h00 à 22h30

payant

De 13 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T21:00:00+02:00_2026-07-16T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5875-musina-ebobisse-quintet https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

