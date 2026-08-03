MUSIQUE À VIENNE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MUSIQUE À VIENNE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-11 20:30:00

fin : 2027-01-12

Date(s) :

2027-01-11

Manon Galy est l’atout coeur et il lui est confié le plus délicat des programmes.

Nous adorons Manon Galy, jeune toulousaine, révélation aux Victoires de la Musique 2022. Et ce n’est pas du chauvinisme ni même du toulousianisme de notre part. La bonne entente ne se décrète pas. Elle vient tout naturellement, ou ne vient jamais. Avec Manon, pour nous, tout est facile et lumineux. Et elle joue magnifiquement bien du violon. Nous n’avons donc pas hésité à lui proposer le programme le plus délicat qu’il soit Haydn et Beethoven, les monstres sacrés du classicisme.

Dans notre métier, on répète volontiers que Mozart est facile pour les enfants et difficile pour les adultes. C’est une simplification bien sûr. Mais c’est une manière commode de rappeler qu’avec le classicisme il ne faut pas aller chercher midi à quatorze heures. Et c’est valable aussi pour Haydn et Beethoven. Pas besoin de faire des chichis dans l’interprétation, pas besoin de faire des manières. Il faut juste prendre leur musique avec la gourmandise naïve d’un enfant, et jouer ce qui est écrit, sans vouloir y ajouter les affects personnels des interprètes.

De Haydn à Schubert, en faisant escale chez un Beethoven qui n’est pas encore pleinement romantique dans son écriture, nous vous ferons vivre la transition de l’écriture musicale au tournant des 18ème et 19ème siècles. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Manon Galy is the ace up their sleeve, and she has been entrusted with the most delicate of tasks.

L’événement MUSIQUE À VIENNE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE