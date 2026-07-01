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Musique autour de Bach au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Œuvre Notre-Dame · Strasbourg

Musique autour de Bach au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de l'Œuvre Notre-Dame
Adresse
3 place du Château, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Musique autour de Bach au Musée de l’Œuvre Notre-Dame Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:10:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:10:00+02:00

Musique : Bach et ses invités (10 min).
Les suites de Bach sont bien connues. Elles sont devenues depuis longtemps des références de la musique pour violoncelle. Pour les aborder autrement, Lisa Erbès glisse quelques courtes pièces contemporaines entre les différents morceaux joués.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame Tram A, D : arrêt Grand’rue.
Musique : Bach et ses invités (10 min)

© Musées de Strasbourg

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