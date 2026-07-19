Musique brésilienne au Cabanon des vignes Le Cabanon des vignes Vinsobres
dimanche 19 juillet 2026 · Le Cabanon des vignes · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Musique brésilienne au Cabanon des vignes
Le Cabanon des vignes Chemin de Venterol Vinsobres Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert dans un cadre exceptionnel au milieu des vignes et des olivier, suivi d’une dégustation de Vinsobres offerte par le Domaine du Moulin.
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Le Cabanon des vignes Chemin de Venterol Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 71 39 35 lecabanondesvignes@gmail.com
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English :
A concert in a stunning setting surrounded by vineyards and olive trees, followed by a Vinsobres wine tasting hosted by Domaine du Moulin.
L’événement Musique brésilienne au Cabanon des vignes Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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