UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vinsobres

Musique brésilienne au Cabanon des vignes Le Cabanon des vignes Vinsobres

dimanche 19 juillet 2026 · Le Cabanon des vignes · Vinsobres

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Cabanon des vignes
Adresse
Chemin de Venterol
Ville
26110 Vinsobres
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Vinsobres

Musique brésilienne au Cabanon des vignes

Le Cabanon des vignes Chemin de Venterol Vinsobres Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert dans un cadre exceptionnel au milieu des vignes et des olivier, suivi d’une dégustation de Vinsobres offerte par le Domaine du Moulin.
  .

Le Cabanon des vignes Chemin de Venterol Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 71 39 35  lecabanondesvignes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert in a stunning setting surrounded by vineyards and olive trees, followed by a Vinsobres wine tasting hosted by Domaine du Moulin.

L’événement Musique brésilienne au Cabanon des vignes Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Vinsobres (Drôme)