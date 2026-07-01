Repas concert la Détente Vinsobres

Informations pratiques

Vinsobres

Repas concert

la Détente Pont de Mirabel Vinsobres Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Une belle soirée d’ été sur notre terrasse avec la présence d’un chanteur à la voix incroyable: Manu Daubeze !

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la Détente Pont de Mirabel Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 61 19 ladetente@orange.fr

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English :

A beautiful summer evening on our terrace, featuring a singer with an incredible voice: Manu Daubeze!

L’événement Repas concert Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale