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AGENDA · Vinsobres

Repas concert la Détente Vinsobres

mardi 21 juillet 2026 · la Détente · Vinsobres

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
la Détente
Adresse
Pont de Mirabel
Ville
26110 Vinsobres
Département
Drôme
Tarif
35 35 35

Vinsobres

Repas concert

la Détente Pont de Mirabel Vinsobres Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Une belle soirée d’ été sur notre terrasse avec la présence d’un chanteur à la voix incroyable: Manu Daubeze !
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la Détente Pont de Mirabel Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 61 19  ladetente@orange.fr

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English :

A beautiful summer evening on our terrace, featuring a singer with an incredible voice: Manu Daubeze!

L’événement Repas concert Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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