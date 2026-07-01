Repas concert la Détente Vinsobres
mardi 21 juillet 2026 · la Détente · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Repas concert
la Détente Pont de Mirabel Vinsobres Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Une belle soirée d’ été sur notre terrasse avec la présence d’un chanteur à la voix incroyable: Manu Daubeze !
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la Détente Pont de Mirabel Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 61 19 ladetente@orange.fr
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English :
A beautiful summer evening on our terrace, featuring a singer with an incredible voice: Manu Daubeze!
L’événement Repas concert Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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