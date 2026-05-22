Musique de chambre Festival Berlioz La Côte-Saint-André
Musique de chambre Festival Berlioz La Côte-Saint-André vendredi 28 août 2026.
La Côte-Saint-André
Musique de chambre Festival Berlioz
Église Saint-André La Côte-Saint-André Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Trio George Sand 3
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Église Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr
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English :
George Sand Trio 3
L’événement Musique de chambre Festival Berlioz La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Berlioz
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