Musique de chambre | Saison HMJ, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Musique de chambre | Saison HMJ Jeudi 15 avril 2027, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Concert gratuit, billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T19:00:00+02:00 – 2027-04-15T20:00:00+02:00

Fin : 2027-04-15T19:00:00+02:00 – 2027-04-15T20:00:00+02:00

Rendez-vous avec un programme surprise !

Élèves du Conservatoire de Nantes

Chaque année, nous ouvrons la scène aux grands élèves parvenus en fin d’études au Conservatoire après la présentation au jury de leur programme de musique de chambre. Le contenu est annoncé deux jours avant le concert : le principe est celui d’une programmation croquée sur le vif par le jury venu entendre ces élèves, dont l’horizon est parfois celui d’une carrière professionnelle.

Durée : 1H

Concert gratuit, réservation en ligne

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}]

Rendez-vous avec un programme surprise ! – Élèves du Conservatoire de Nantes