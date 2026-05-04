Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris
Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 21 mai 2026.
La 23e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose un concert dont la programmation et les interprètes vous seront communiqués très prochainement.
jeudi 21 mai à 18h
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 21 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T18:00:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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