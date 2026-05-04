Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

La 23e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose un concert dont la programmation et les interprètes vous seront communiqués très prochainement.

jeudi 21 mai à 18h
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 21 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T18:00:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)