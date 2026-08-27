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Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris

Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris

La 25e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose un concert dont la programmation et les interprètes vous seront communiqués très prochainement.

jeudi 17 septembre à 18h
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 17 septembre 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T18:00:00+02:00_2026-09-17T19:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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