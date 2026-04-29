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Musique en Mouvement – Ecole de musique Ecole Musique en Mouvement Paris

Musique en Mouvement – Ecole de musique Ecole Musique en Mouvement Paris

Musique en Mouvement – Ecole de musique Ecole Musique en Mouvement Paris lundi 7 septembre 2026.

Lieu : Ecole Musique en Mouvement

Adresse : 36 rue Gassendi

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 7 septembre 2026

Fin : dimanche 27 juin 2027

Tarif : <p>Vous trouverez nos tarifs sur notre site internet.</p>

Notre école de musique accueille enfants, adolescents et adultes, quelle que soit leur expérience musicale.

Dans un cadre bienveillant, nous proposons :

De 3 à 7 ans : Initiation musicale

De 7 à 12 ans : Formation musicale et chorale

Adolescents et Adultes : Ateliers de Musiques actuelles

Cours d’instruments : violon, piano, flûte traversière, guitare électrique et guitare classique.

Renseignez vous sur notre site internet ou contactez nous pour en savoir plus :

https://www.musique-en-mouvement.asso.fr

musiqueenmouvement@gmail.com

06 13 22 07 22‬

Lieu : 36 rue Gassendi, 75014 Paris

Apprendre, pratiquer et partager la musique de 3 ans à l’âge adulte en plein coeur du 14e arrondissement.
Ecole d’éducation musicale WILLEMS – en partenariat avec le conservatoire du 14e.
Du lundi 07 septembre 2026 au samedi 26 juin 2027 :
payant

Vous trouverez nos tarifs sur notre site internet.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-07T02:00:00+02:00
fin : 2027-06-27T01:59:59+02:00
Date(s) :

Ecole Musique en Mouvement 36 rue Gassendi  75014 Paris
+33613220722 musiqueenmouvement@gmail.com


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