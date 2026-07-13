Musique et doudou Rouen
samedi 12 décembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Musique et doudou
Place des Arts Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-12 10:00:00
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13
De 0 à 4 ans
Durée 30 min
Et si les tout-petits découvraient le plaisir des concerts avant même d’avoir 4 ans ? Avec les musiciens de l’Opéra Normandie Rouen, ils touchent les instruments, en ressentent les vibrations et chantent ensemble quelques-unes des comptines qui bercent leur quotidien.
Ces mini-concerts imaginés spécialement pour eux, permettent de bouger librement, de s’exprimer, et de partager de vrais moments de musique en famille. Petits et grands créent leurs premiers souvenirs de concert et leurs premières émotions musicales ensemble. Nous faisons le pari qu’ils emporteront un peu de cette magie avec eux, pour toute leur vie… .
Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Musique et doudou
L’événement Musique et doudou Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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