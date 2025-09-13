Musique Humankind Saumur

Musique Humankind Saumur dimanche 31 mai 2026.

Musique Humankind

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le trompettiste et compositeur gersois Quentin Lourties nourrit depuis toujours une fascination pour les grands ensembles, notamment de jazz.

Alors, en 2023, lorsqu’il décide d’enregistrer son tout premier album, c’est vers le big band qu’il se tourne tout naturellement. Il y réunit la nouvelle garde du jazz français et des musiciens de studio expérimentés. Entre les murs du mythique Studio Ferber, Quentin compose et enregistre 8 pièces originales d’une intensité folle, et jette un regard désabusé sur l’état du monde actuel.

Humankind, c’est une déclaration d’amour à la musique orchestrale et aux musiciens, à l’heure où les grandes formations se font plus rares.

C’est enfin une rencontre, celle du jazz et du classique, qui donne naissance à une musique encore jamais entendue.

Avec la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 16h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Trained at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris, Gers trumpeter and composer Quentin Lourties has always had a fascination for large ensembles, especially jazz.

German :

Der Trompeter und Komponist Quentin Lourties aus Gers wurde am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris ausgebildet. Er hegt seit jeher eine Faszination für große Ensembles, insbesondere für den Jazz.

Italiano :

Formatosi al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi, il trombettista e compositore di Gers Quentin Lourties ha sempre subito il fascino dei grandi ensemble, in particolare di quelli jazz.

Espanol :

Formado en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, el trompetista y compositor de Gers Quentin Lourties siempre ha sentido fascinación por los grandes conjuntos, especialmente los de jazz.

