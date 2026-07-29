Musique Le Show Claude François Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Le Show Claude François

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Claude FRANÇOIS, l’idole aux succès légendaires, traverse le temps. 47 ans après sa disparition, il continue de faire danser et chanter des générations entières.

Alors, préparez-vous à revivre les années CLOCLO par le meilleur tribute ! Il a déjà conquis plus de 600 000 spectateurs en France et à l’étranger. Bastien REMY et ses Clodettes vous présentent le grand Show Claude FRANÇOIS comme à la belle époque.

Costumes iconiques, tubes de légende et la folie d’une époque culte se mêlent dans ce show à vous couper le souffle, entièrement chanté en direct. Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel, qui vous replongera dans l’univers du roi du disco français.

Cloclo et ses Clodettes sont enfin de retour sur scène, pour votre plus grand plaisir !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Le Show Claude François

L’événement Musique Le Show Claude François Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie