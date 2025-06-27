Musique Les Gouts et les couleurs, spectacle pour orchestre… Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Musique Les Gouts et les couleurs, spectacle pour orchestre… Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 2 juin 2026.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02
2026-06-02
Orchestre de Chambre de la Drôme
N’éteignez pas vos portables !
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Drôme Chamber Orchestra
Don’t turn off your mobile!
