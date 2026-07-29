Musique Nik West Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Nik West

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

À 37 ans, Nik West est considérée comme une légende dans son art. Originaire de Phoenix, aux États-Unis, elle commence la musique auprès de son père guitariste jusqu’à ce qu’elle découvre la basse au lycée. À partir de ce moment, l’instrument ne la quitte plus. Repérée par la marque Fender et le producteur Dave Stewart, elle devient une référence, lui permettant de collaborer avec Quincy Jones, Prince ou encore Santana.

Nik West se définit plus comme une bassiste qu’une chanteuse mais est aujourd’hui compositrice, chanteuse, même danseuse. Elle sait enflammer la scène internationale avec sa personnalité exubérante et son sens du rythme précis. Elle arbore une crête violette et des costumes pailletés qui rappellent la créativité joyeuse des années 1970-1980 et son style funk, qui parfois puise dans le jazz ou le RnB, transforme n’importe quel morceau, du plus sage au plus flamboyant, en une machine à danser.

Durée 1h30

Tout public

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Musique Nik West

L’événement Musique Nik West Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie