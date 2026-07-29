Musique Nino Gotfunk, (Live Band) + Guests Théâtre Le Normandy Le Havre
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Nino Gotfunk, (Live Band) + Guests
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Nino Gotfunk fait son grand retour à la maison.
L’enfant du pays revient enflammer la scène avec un nouvel album incandescent, “Groove Love Resistance” un manifeste vibrant où le funk rencontre la soul, le groove flirte avec le disco, et où chaque titre pulse comme un cri du cœur.
Artiste magnétique à l’énergie contagieuse, Nino Gotfunk transforme chacun de ses concerts en célébration collective. Sur scène, les basses claquent, les corps dansent, les sourires s’allument et le public devient partie intégrante du show. Pour ce retour très attendu, Nino Gotfunk s’entoure d’une section rythmique d’exception avec entre autres à la basse, Thierry Fanfant, figure majeure du groove à l’international et de Fred Lopez à la batterie.
Après avoir conquis de nombreuses scènes en France, et des concerts prévus en Europe, c’est ici, chez lui, qu’il choisit de présenter ce nouvel opus.
Une célébration explosive du groove qui prendra toute son ampleur dans l’écrin du Théâtre Le Normandy. Une soirée appelée à marquer les murs autant que les esprits…
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique Nino Gotfunk, (Live Band) + Guests
L’événement Musique Nino Gotfunk, (Live Band) + Guests Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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