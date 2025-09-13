Musique Opus 13 Saumur

Musique Opus 13 Saumur samedi 30 mai 2026.

Musique Opus 13

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez le premier festival musical À contretemps au Dôme.

Pour ce premier festival musical À contretemps au Dôme et sur le territoire, le public aura la chance d’entendre en ouverture le brillant quatuor à cordes suédo-norvégien Opus13, premier prix au concours international de quatuor à cordes à Cordes de Wigmore Hall en 2025, et premier du concours international de quatuor à cordes de Bordeaux la même année. Salué pour sa vitalité, sa sensibilité artistique et la richesse de sa palette sonore, ce jeune quatuor suscite l’enthousiasme tant du public que de la critique. Organisé en partenariat avec Vibre ! Festival & Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux, ce programme présentera des œuvres telles que La Jeune fille et la mort de Schubert, le quatuor n°15 de Mozart ou encore quatuor opus 13 n° 2 de Mendelssohn.

Avec la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 30 mai 2026 à partir de 14h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Discover the first À contretemps music festival at the Dôme.

German :

Entdecken Sie das erste Musikfestival À contretemps im Dôme.

Italiano :

Scoprite il primo festival musicale À contretemps al Dôme.

Espanol :

Descubra el primer festival de música À contretemps en el Dôme.

L’événement Musique Opus 13 Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME