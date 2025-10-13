Musique persane Farnaz Modarresifar SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire
Musique persane Farnaz Modarresifar SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire jeudi 21 mai 2026.
Musique persane Farnaz Modarresifar
SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Eglise Bressuire Deux-Sèvres
Laissez-vous envoûter par la musique de Farnaz Modarresifar.
La compositrice franco-iranienne et interprète virtuose de santur (cythare sur table persane) crée un monde onirique et raffiné, imprégné de l’héritage millénaire de la musique persane. Bartabas du Théâtre Zingaro n’a pas résisté à son charme en l’invitant au cœur de son Cabaret de l’exil.
À partir de 12 ans. .
SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Eglise Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
