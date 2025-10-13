Musique persane Farnaz Modarresifar SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire

Musique persane Farnaz Modarresifar

SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Eglise Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Laissez-vous envoûter par la musique de Farnaz Modarresifar.

La compositrice franco-iranienne et interprète virtuose de santur (cythare sur table persane) crée un monde onirique et raffiné, imprégné de l’héritage millénaire de la musique persane. Bartabas du Théâtre Zingaro n’a pas résisté à son charme en l’invitant au cœur de son Cabaret de l’exil.

À partir de 12 ans. .

SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Eglise Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Musique persane Farnaz Modarresifar

German : Musique persane Farnaz Modarresifar

Italiano :

Espanol : Musique persane Farnaz Modarresifar

L’événement Musique persane Farnaz Modarresifar Bressuire a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Bocage Bressuirais