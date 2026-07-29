Musique Philippe Cassard & Cédric Pescia Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Philippe Cassard & Cédric Pescia

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

De quelle audace témoignent les deux pianistes de renom, lorsqu’ils s’attèlent à la transcription de la Neuvième symphonie de Beethoven par Franz Liszt ? C’est en 1838 que le compositeur hongrois entame ce travail colossal d’adaptation des neuf symphonies beethovéniennes pour piano solo. Il faudra attendre près de vingt-sept ans avant que Liszt ne publie ses transcriptions, fruit d’un labeur méticuleux de simplification et de réarrangements. Il affirmera alors Plus on devient intime avec Beethoven, plus on s’accroche à certaines singularités et l’on découvre que même les détails insignifiants ne sont pas sans valeur.

Et c’est peut-être précisément cela que Philippe Cassard et Cédric Pescia cherchent à nous révéler, en interprétant avec virtuosité cette partition fascinante, non pas sur un, mais sur deux pianos ! Par un dialogue sans cesse réinventé, de l’affrontement à l’unisson, ce concert ne nous offre pas seulement un moment de pur esthétisme, mais bien une véritable leçon de musique.

Durée 1h10

Tout public

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Musique Philippe Cassard & Cédric Pescia

L’événement Musique Philippe Cassard & Cédric Pescia Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie