MUSIQUES À OUÏR – VIRTUALE VIRTUOSO, Le SAX, Achères
vendredi 11 décembre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
MUSIQUES À OUÏR – VIRTUALE VIRTUOSO Vendredi 11 décembre, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Paillettes : 8 > 17 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00
Virtuale Virtuoso, création de la compagnie Musiques à Ouïr, est un spectacle où le jonglage, la musique et la poésie se mélangent pour questionner ce qui nous relie : le geste, le son, le virtuel et l’instant présent. Sur scène, les artistes jouent, détournent, improvisent et vous embarquent dans un voyage sonore et visuel unique. Une expérience à vivre ensemble, ici et maintenant.
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/les-musiques-ouir »}]
Musiques à Ouïr – Virtuale Virtuoso Jazz
DR
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