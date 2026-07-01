MUSIQUES À OUÏR – VIRTUALE VIRTUOSO, Le SAX, Achères

Informations pratiques

MUSIQUES À OUÏR – VIRTUALE VIRTUOSO Vendredi 11 décembre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00

Virtuale Virtuoso, création de la compagnie Musiques à Ouïr, est un spectacle où le jonglage, la musique et la poésie se mélangent pour questionner ce qui nous relie : le geste, le son, le virtuel et l’instant présent. Sur scène, les artistes jouent, détournent, improvisent et vous embarquent dans un voyage sonore et visuel unique. Une expérience à vivre ensemble, ici et maintenant.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/les-musiques-ouir »}]

Musiques à Ouïr – Virtuale Virtuoso Jazz

DR