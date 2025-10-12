MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
2026-09-25
Vendredi 25 septembre 2026 de 21h à 22h30 > Musiques du monde avec le duo de passage .
Tony Erdal à la clarinette et Julien Quinta à l’accordéon, deux musiciens qui se retrouvent pour un projet musical de forme légère.
Tarif 5€ Billetterie en …
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Friday, September 25, 2026 from 9pm to 10:30pm > World music with le duo de passage .
Tony Erdal on clarinet and Julien Quinta on accordion, two musicians who come together for a light-hearted musical project.
Price: 5? Tickets on sale …
German :
Freitag, 25. September 2026 von 21.00 bis 22.30 Uhr > Weltmusik mit le duo de passage .
Tony Erdal an der Klarinette und Julien Quinta am Akkordeon sind zwei Musiker, die sich für ein Musikprojekt in leichter Form zusammenfinden.
Preis: 5 ? Kartenverkauf in …
Italiano :
Venerdì 25 settembre 2026 dalle 21.00 alle 22.30 > World music con le duo de passage .
Tony Erdal al clarinetto e Julien Quinta alla fisarmonica, due musicisti che si uniscono per un progetto musicale leggero.
Prezzo: 5? Biglietti disponibili presso …
Espanol :
Viernes 25 de septiembre de 2026 de 21:00 a 22:30 > Músicas del mundo con le duo de passage .
Tony Erdal al clarinete y Julien Quinta al acordeón, dos músicos que se unen para un proyecto musical desenfadado.
Precio: 5? Entradas disponibles en …
