MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

MUSIQUES DU MONDE

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Vendredi 25 septembre 2026 de 21h à 22h30 > Musiques du monde avec le duo de passage .

Tony Erdal à la clarinette et Julien Quinta à l’accordéon, deux musiciens qui se retrouvent pour un projet musical de forme légère.

Tarif 5€ Billetterie en …

.

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Friday, September 25, 2026 from 9pm to 10:30pm > World music with le duo de passage .

Tony Erdal on clarinet and Julien Quinta on accordion, two musicians who come together for a light-hearted musical project.

Price: 5? Tickets on sale …

German :

Freitag, 25. September 2026 von 21.00 bis 22.30 Uhr > Weltmusik mit le duo de passage .

Tony Erdal an der Klarinette und Julien Quinta am Akkordeon sind zwei Musiker, die sich für ein Musikprojekt in leichter Form zusammenfinden.

Preis: 5 ? Kartenverkauf in …

Italiano :

Venerdì 25 settembre 2026 dalle 21.00 alle 22.30 > World music con le duo de passage .

Tony Erdal al clarinetto e Julien Quinta alla fisarmonica, due musicisti che si uniscono per un progetto musicale leggero.

Prezzo: 5? Biglietti disponibili presso …

Espanol :

Viernes 25 de septiembre de 2026 de 21:00 a 22:30 > Músicas del mundo con le duo de passage .

Tony Erdal al clarinete y Julien Quinta al acordeón, dos músicos que se unen para un proyecto musical desenfadado.

Precio: 5? Entradas disponibles en …

L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-10-13 par CDT66