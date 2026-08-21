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Mutations urbaines dans le quartier de la Bastide, Pl. de Stalingrad, Bordeaux

mardi 22 septembre 2026 · Pl. de Stalingrad · Bordeaux

Mutations urbaines dans le quartier de la Bastide, Pl. de Stalingrad, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Pl. de Stalingrad
Adresse
Pl. de Stalingrad 33000
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Mutations urbaines dans le quartier de la Bastide 22 septembre et 2 octobre Pl. de Stalingrad Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Quartier autrefois industriel, puis en friche, la Bastide est en pleine transition urbanistique. Nous irons à la découverte de sa faune, sa flore et de son histoire à travers un parcours entre micro-habitats naturels, rues préservées et grands ensembles sortis de terre afin de découvrir ce quartier si singulier. 

Visite animée par l’association Terre & Océan 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/440

Pl. de Stalingrad Pl. de Stalingrad 33000 Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/440 »}]
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Mutation urbaine dans le quartier de la Bastide © Gaël Barreau

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