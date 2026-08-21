Mutations urbaines dans le quartier de la Bastide, Pl. de Stalingrad, Bordeaux

Informations pratiques

Mutations urbaines dans le quartier de la Bastide 22 septembre et 2 octobre Pl. de Stalingrad Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Quartier autrefois industriel, puis en friche, la Bastide est en pleine transition urbanistique. Nous irons à la découverte de sa faune, sa flore et de son histoire à travers un parcours entre micro-habitats naturels, rues préservées et grands ensembles sortis de terre afin de découvrir ce quartier si singulier.

Visite animée par l’association Terre & Océan

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/440

Pl. de Stalingrad Pl. de Stalingrad 33000 Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/440 »}]

Bordeaux nature

Mutation urbaine dans le quartier de la Bastide © Gaël Barreau