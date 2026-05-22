Myla et l’arbre-bateau Pontarlier
Myla et l’arbre-bateau Pontarlier jeudi 18 juin 2026.
Pontarlier
Myla et l’arbre-bateau
Salle des capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Myla craint de perdre son grand-père. Il lui promet de vivre à jamais dans la forêt qu’ils aiment. Une histoire tendre portée par les élèves de l’école Louis Pergaud et la classe de cor de Sylvain Guillon. En première partie, les maternelles de l’école offrent un spectacle joyeux et engagé ! .
Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Myla et l’arbre-bateau
L’événement Myla et l’arbre-bateau Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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