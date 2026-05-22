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Myla et l’arbre-bateau Pontarlier

Myla et l’arbre-bateau Pontarlier jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Salle des capucins

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Myla et l’arbre-bateau

Salle des capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Myla craint de perdre son grand-père. Il lui promet de vivre à jamais dans la forêt qu’ils aiment. Une histoire tendre portée par les élèves de l’école Louis Pergaud et la classe de cor de Sylvain Guillon. En première partie, les maternelles de l’école offrent un spectacle joyeux et engagé !   .

Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89  conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Myla et l’arbre-bateau

L’événement Myla et l’arbre-bateau Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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