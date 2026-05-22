Pontarlier

Myla et l’arbre-bateau

Salle des capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.

Myla craint de perdre son grand-père. Il lui promet de vivre à jamais dans la forêt qu’ils aiment. Une histoire tendre portée par les élèves de l’école Louis Pergaud et la classe de cor de Sylvain Guillon. En première partie, les maternelles de l’école offrent un spectacle joyeux et engagé ! .

Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Myla et l’arbre-bateau

L’événement Myla et l’arbre-bateau Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS