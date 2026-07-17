Mythes en métamorphose – 1, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Mythes en métamorphose – 1 Mardi 13 octobre, 13h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T13:00:00+02:00 – 2026-10-13T13:45:00+02:00

Fin : 2026-10-13T13:00:00+02:00 – 2026-10-13T13:45:00+02:00

Concert Sieste au Grand foyer

Benjamin Britten

Six Metamorphoses after Ovide, op. 49, pour hautbois solo (1951)

Jean-Sébastien Bach

Préludes et fugues extraits du Clavier bien tempéré, BWV 846-893 (v. 1720-1740)

Fantaisie chromatique et Fugue en ré mineur, BWV 903 (v. 1723)

Avec

Baptiste Gibier hautbois

Jean-Michel Dayez piano

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385107>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/mythes-en-metamorphoses-1/ »}]

Bach, Britten