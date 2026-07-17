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Mythes en métamorphose – 1, Opéra de Lille, Lille

mardi 13 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille

Mythes en métamorphose – 1, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

Mythes en métamorphose – 1 Mardi 13 octobre, 13h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T13:00:00+02:00 – 2026-10-13T13:45:00+02:00
Fin : 2026-10-13T13:00:00+02:00 – 2026-10-13T13:45:00+02:00

Concert Sieste au Grand foyer

Benjamin Britten
Six Metamorphoses after Ovide, op. 49, pour hautbois solo (1951)

Jean-Sébastien Bach
Préludes et fugues extraits du Clavier bien tempéré, BWV 846-893 (v. 1720-1740)
Fantaisie chromatique et Fugue en ré mineur, BWV 903 (v. 1723)

Avec
Baptiste Gibier hautbois
Jean-Michel Dayez piano

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385107&gtmStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/mythes-en-metamorphoses-1/ »}]
Bach, Britten

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