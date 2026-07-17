Mythes en métamorphose – 1, Opéra de Lille, Lille
mardi 13 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Mythes en métamorphose – 1 Mardi 13 octobre, 13h00 Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T13:00:00+02:00 – 2026-10-13T13:45:00+02:00
Fin : 2026-10-13T13:00:00+02:00 – 2026-10-13T13:45:00+02:00
Concert Sieste au Grand foyer
Benjamin Britten
Six Metamorphoses after Ovide, op. 49, pour hautbois solo (1951)
Jean-Sébastien Bach
Préludes et fugues extraits du Clavier bien tempéré, BWV 846-893 (v. 1720-1740)
Fantaisie chromatique et Fugue en ré mineur, BWV 903 (v. 1723)
Avec
Baptiste Gibier hautbois
Jean-Michel Dayez piano
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385107>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/mythes-en-metamorphoses-1/ »}]
Bach, Britten
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