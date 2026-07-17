Mythes en métamorphoses – 2, Opéra de Lille, Lille
mardi 10 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Mythes en métamorphoses – 2 Mardi 10 novembre, 13h00 Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T13:00:00+01:00 – 2026-11-10T13:45:00+01:00
Fin : 2026-11-10T13:00:00+01:00 – 2026-11-10T13:45:00+01:00
Concert Sieste au Grand foyer
Claude Debussy
Prélude à « L’après-midi d’un faune » (1894), transcription pour piano de Jean-Michel Dayez
Six Épigraphes antiques, pour piano à quatre mains (1914-15)
Karol Szymanowski
Mythes, op. 30, pour violon et piano (1915)
Avec
Wibert Aerts violon
Jean-Michel Dayez piano
Thibaut Pruvot piano
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385108>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/mythes-en-metamorphoses-2/ »}]
Debussy, Szymanowski
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