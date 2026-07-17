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Mythes en métamorphoses – 2, Opéra de Lille, Lille

mardi 10 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille

Mythes en métamorphoses – 2, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

Mythes en métamorphoses – 2 Mardi 10 novembre, 13h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T13:00:00+01:00 – 2026-11-10T13:45:00+01:00
Fin : 2026-11-10T13:00:00+01:00 – 2026-11-10T13:45:00+01:00

Concert Sieste au Grand foyer

Claude Debussy
Prélude à « L’après-midi d’un faune » (1894), transcription pour piano de Jean-Michel Dayez
Six Épigraphes antiques, pour piano à quatre mains (1914-15)
Karol Szymanowski
Mythes, op. 30, pour violon et piano (1915)

Avec
Wibert Aerts violon
Jean-Michel Dayez piano
Thibaut Pruvot piano

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385108&gtmStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/mythes-en-metamorphoses-2/ »}]
Debussy, Szymanowski

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