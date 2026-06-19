Mytho ! Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Belfort

Mytho !

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Une série théâtrale en huit épisodes sur la mythologie grecque et sur l’adolescence.

Sous le regard attentif de son éducateur Simon, Rodolphe poursuit son récit. Et après que Pandore ouvre la boite, Rodolphe déplie l’Argonaute et les paysages de Colchide pour nous emmener au cœur de l’histoire de Médée. De page en page se dessine en noir et blanc la route qui la conduira à l’infanticide et à la fuite, pendant que sur l’Olympe, la tension monte entre Héra et Poséidon. Et puis Jason, lui, Rodolphe aurait bien deux-trois mots à lui dire, et il ne va pas s’en priver. Car de toute façon, Simon lui a laissé carte blanche ! Un pop-up théâtral pour un voyage initiatique au cours duquel Rodolphe abat définitivement toutes les frontières. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Mytho !

L’événement Mytho ! Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)