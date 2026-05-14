Mytho-Folies Jeux de mythos Dès 10 ans Espace Ephémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère
Mytho-Folies Jeux de mythos Dès 10 ans Espace Ephémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère samedi 6 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Mytho-Folies Jeux de mythos Dès 10 ans
Espace Ephémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir et jouer à 7 Wonders et 7 Wonders Architects, les célèbres créations d’Antoine Bauza.
Stratégie et construction pour un moment ludique à partager en famille ou entre amis.
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Espace Ephémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Discover and play 7 Wonders and 7 Wonders Architects, Antoine Bauza’s famous creations.
Strategy and construction for a fun time with family and friends.
L’événement Mytho-Folies Jeux de mythos Dès 10 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme
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