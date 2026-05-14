Mytho-Folies Jeux de mythos Dès 10 ans Espace Ephémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Mytho-Folies Jeux de mythos Dès 10 ans

Espace Ephémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir et jouer à 7 Wonders et 7 Wonders Architects, les célèbres créations d’Antoine Bauza.

Stratégie et construction pour un moment ludique à partager en famille ou entre amis.

.

Espace Ephémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover and play 7 Wonders and 7 Wonders Architects, Antoine Bauza’s famous creations.

Strategy and construction for a fun time with family and friends.

L’événement Mytho-Folies Jeux de mythos Dès 10 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme