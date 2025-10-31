Nadau Zenith de Limoges Limoges

Nadau

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Créateur d’un lien unique avec le territoire en faisant vivre et vibrer la culture locale, Nadau est un groupe généreux dans tous les sens du terme, bulle d’oxygène dans un monde si frelaté. Il nous rappelle d’où nous venons et où nous allons. Il réveille en chacun des spectateurs cette partie d’inconscient qui est faite de nos racines, de notre enfance. Joan de Nadau fait chanter les mots de notre langue et c’est un véritable bonheur de le voir et de l’entendre. Chaque concert est un moment rare et pur comme cette eau de source que Joan traduit d’une manière minérale et magique. Les airs de Nadau s’envolent, légers, puis s’enracinent dans nos cœurs, faisant germer souvenirs et espérance.

Cet événement est l’occasion de célébrer les 40 ans du club avec la participation des Bandas de Bessines.

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

