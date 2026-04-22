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Nadia Albertini, Véronique Belloir, Pasacale Gorguet Ballesteros et al., Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode, Paris Musées, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Nadia Albertini, Véronique Belloir, Pasacale Gorguet Ballesteros et al., Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode, Paris Musées, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - quartier Henri IV, cour des Offices

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Nadia Albertini, Véronique Belloir, Pasacale Gorguet Ballesteros et al., Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode, Paris Musées Dimanche 7 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Présentation du catalogue de l’exposition « Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode » du Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, 13 décembre 2025 au 18 octobre 2026

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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