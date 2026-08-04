NADINE SIERRA CHANTE MOZART & DONIZETTI Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NADINE SIERRA CHANTE MOZART & DONIZETTI

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 60 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03 21:45:00

Date(s) :

2027-02-03

C’est l’un des événements de la saison Nadine Sierra fait ses débuts au Capitole ! Du Metropolitan Opera à La Scala, de Paris à Vienne, la cantatrice américaine règne sur les plus grandes scènes lyriques et au-delà.

Égérie d’une nouvelle génération, on la retrouve aussi bien dans les pages de Vogue que dans les temples du bel canto. Sa voix somptueuse, sa virtuosité et son charisme font merveille dans les héroïnes qu’elle incarne.

Pour ce concert, elle a imaginé un dialogue entre Mozart et Donizetti. Des Noces de Figaro, elle interprète tour à tour Chérubin, Suzanne et la Comtesse trois visages de l’amour. Donizetti permet à cette belcantiste accomplie de déployer les sortilèges de Norina, la mélancolie de Lucia et la tendresse d’Adina. L’Orchestre de l’Opéra Royal, dirigé par Victor Jacob, l’accompagne dans ce portrait en kaléidoscope. 8 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

It’s one of the highlights of the season: Nadine Sierra makes her debut at the Capitole! From the Metropolitan Opera to La Scala, from Paris to Vienna, the American soprano reigns supreme on the world’s greatest opera stages—and beyond.

L’événement NADINE SIERRA CHANTE MOZART & DONIZETTI Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE