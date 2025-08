Nâdiya : Et c’est re-parti tour ! Le Cirque d’Hiver Bouglione paris

Nâdiya : Et c’est re-parti tour ! Le Cirque d’Hiver Bouglione paris vendredi 18 décembre 2026.

Alexandre

Sorin production présente

NÂDIYA –

ET C’EST RE-PARTI TOUR !

Artiste

majeure de la scène pop des années 2000 avec plus de 5 millions de disques

vendus, NÂDIYA a marqué les années 2000 avec sa musique vivante, populaire et

énergique.

Icône de toute une génération, elle se distingue par sa

musique iconique et vivante qui mélange pop et influences urbaines, créant un

son distinctif qui la rend unique.

Elle

enchaîne les succès avec des titres comme « Et c’est parti « , « Si

loin de vous », « Tous ces mots », « Roc » ou encore

« Tired of being sorry », les incontournables de sa discographie.

Le 18

DECEMBRE 2026, NÂDIYA fêtera ses 30 ANS de carrière à PARIS au CIRQUE D’HIVER,

là où tout a commencé, avec un concert unique : ET C’EST RE-PARTI TOUR !

Au programme

: ses plus grands hits, une énergie contagieuse qui lui est propre, une

ambiance survoltée et la découverte de ses nouveaux titres qui nous promettent

un voyage musical entre le disco-funk des années 70 et les sonorités pop

d’aujourd’hui.

Un

projet qui véhicule plus que jamais des valeurs qui lui sont chères : la

détermination, la transmission, l’énergie, la féminité et l’épanouissement

appelant à la communion avec son public tant aimé.

Un show

festif, puissant et émouvant à ne surtout pas manquer !

Le vendredi

18 Décembre 2026 à 20H00 au Cirque d’Hiver Bouglione à PARIS.

Locations :

points de vente habituels

Infos :

HARACOM / Sylvie SAVIO 07 78 57 73 43 – sylvie.savio@haracom.fr

Artiste majeure de la scène pop des années 2000 avec plus de 5 millions de disques vendus, Nâdiya a marqué les années 2000 avec sa musique vivante, populaire et énergique.

Le vendredi 18 décembre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Tarifs :

Carré Or :

69 € – Cat.1 : 54 € – Cat. 2 : 44 €

Billetteries :



Ticketmaster :

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/nadiya-billet/idmanif/630354

Fnac : https://www.fnacspectacles.com/event/nadiya-et-cest-reparti-tour-cirque-dhiver-bouglione-20462555/

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-18T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-18T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-18T20:00:00+02:00_2026-12-18T21:30:00+02:00

Le Cirque d’Hiver Bouglione 110 rue Amelot 75011 paris

https://www.nadiyamusic.com/ +33321265294 info@haracom.fr