Nadym Fraicheur de vivre

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Du rire, du rythme, du plaisir… de la vie !

Nadim, c’est 11 entreprises en 11 ans, 3 prud’hommes et une fuite du Liban à 2 ans, mais ce n’est pas forcément ce dont il parle sur scène. Imprévisible et spontané, il se laisse guider par l’instant et l’énergie de son public.Son spectacle, sans fil conducteur fixe, mélange réalisme, absurde et surréalisme avec légèreté et créativité. Avec une énergie débordante, des improvisations inspirées et un sens de la répartie aiguisé, il vous entraîne dans une parenthèse joyeuse et délirante.

Chaque soir peut être différent, pour une expérience toujours surprenante et hilarante.Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laughter, rhythm, fun? life!

Nadim has 11 companies in 11 years, 3 court cases and fled Lebanon at the age of 2, but that’s not necessarily what he’s talking about on stage. Unpredictable and spontaneous, he lets himself be guided by the moment and the energy of his audience. His show, with no fixed thread, mixes realism, absurdity and surrealism with lightness and creativity. With boundless energy, inspired improvisations and a sharp sense of repartee, he draws you into a joyous and delirious interlude.

Every evening can be different, for an experience that’s always surprising and hilarious.

L’événement Nadym Fraicheur de vivre Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ