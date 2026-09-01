Nage avec Palmes Challenge Hélène de Fonsèque Rue du Stade Surgères

Informations pratiques

Surgères

Nage avec Palmes Challenge Hélène de Fonsèque

Rue du Stade Piscine André Couraud Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

pour les licenciés FFESSM

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 12:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez participer au Challenge Hélène de Fonsèque à Surgères nage avec palmes organisée par le Sporting Club de Surgères Plongée (SCS Plongée).

Ouvert à toutes les personnes sachant nager à partir de 8 ans. 6 lignes d’eau de 25 mètres réservées.

.

Rue du Stade Piscine André Couraud Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 80 89 73 patricedebonnegeorges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join the Hélène de Fonsèque Challenge in Surgères: a fin-swimming event organized by the Sporting Club de Surgères Plongée (SCS Plongée).

Open to anyone aged 8 and up who can swim. Six 25-meter lanes reserved for the event.

L’événement Nage avec Palmes Challenge Hélène de Fonsèque Surgères a été mis à jour le 2026-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin