Nage avec Palmes Challenge Hélène de Fonsèque Rue du Stade Surgères
samedi 26 septembre 2026 · Rue du Stade · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Nage avec Palmes Challenge Hélène de Fonsèque
Rue du Stade Piscine André Couraud Surgères Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
pour les licenciés FFESSM
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 12:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez participer au Challenge Hélène de Fonsèque à Surgères nage avec palmes organisée par le Sporting Club de Surgères Plongée (SCS Plongée).
Ouvert à toutes les personnes sachant nager à partir de 8 ans. 6 lignes d’eau de 25 mètres réservées.
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Rue du Stade Piscine André Couraud Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 80 89 73 patricedebonnegeorges@gmail.com
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English :
Come join the Hélène de Fonsèque Challenge in Surgères: a fin-swimming event organized by the Sporting Club de Surgères Plongée (SCS Plongée).
Open to anyone aged 8 and up who can swim. Six 25-meter lanes reserved for the event.
L’événement Nage avec Palmes Challenge Hélène de Fonsèque Surgères a été mis à jour le 2026-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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