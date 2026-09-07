Naissance, vie et … mort de la photographie ? – Conférence par Michel Cresp, photographe, Médiathèque Charles Nègre, Grasse
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse
Informations pratiques
Naissance, vie et … mort de la photographie ? – Conférence par Michel Cresp, photographe Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes
Entrée libre, limité à 90 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Conférence
Michel Cresp
Le 26 septembre 2026 à 15h (1h30)
Médiathèque Charles Nègre – Grasse
Le PIXEL (niveau -3)
Au préalable de l’exposition de photographies Apparitions, Les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… de Michel Cresp, l’artiste photographe propose d’introduire l’histoire de la photographie, dont on célèbre les 200 ans. La conférence aborde l’invention par Nicéphore Nièpce en 1824-1827 et le développement des techniques par Charles Nègre, l’évolution du matériel et de l’usage de la photographie, reflet de la société actuelle. Le photographe interpelle sur l’avenir de ce médium confronté à la création photographique assistée par l’intelligence artificielle et la limite de la compréhension de l’image.
La conférence sera filmée pour être diffusée en continu, lors de l’exposition Apparitions, Les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… qui se tiendra à la Médiathèque Charles Nègre du 07/11/26 au 02/01/27.
Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
Conférence
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