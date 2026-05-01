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Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Salon des Halles Lunéville

Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Salon des Halles Lunéville

Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Salon des Halles Lunéville dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salon des Halles

Adresse : 1 Place Leopold

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lunéville

Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival .

Salon des Halles 1 Place Leopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Nancy Voix du Monde festival international de chant choral présente Les saisons du festival , le jeudi 17 mai à 15h.
Dans le cadre de ses concerts décentralisés, la chorale des Croissants d’Or accueille le groupe polonais AdVocem pour un concert au Salon des Halles.
– Participation libre –Tout public
  .

Salon des Halles 1 Place Leopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 36 08  lescroissantsdor@gmail.com

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English :

Nancy Voix du Monde ? international choral singing festival ? presents Les saisons du festival , Thursday May 17 at 3pm.
As part of its decentralized concerts, the Croissants d?Or choir welcomes the Polish group AdVocem for a concert at the Salon des Halles.
? Free admission ?

L’événement Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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