Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Salon des Halles Lunéville

Lunéville

Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival .

Salon des Halles 1 Place Leopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Nancy Voix du Monde festival international de chant choral présente Les saisons du festival , le jeudi 17 mai à 15h.

Dans le cadre de ses concerts décentralisés, la chorale des Croissants d’Or accueille le groupe polonais AdVocem pour un concert au Salon des Halles.

– Participation libre –Tout public

.

Salon des Halles 1 Place Leopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 36 08 lescroissantsdor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nancy Voix du Monde ? international choral singing festival ? presents Les saisons du festival , Thursday May 17 at 3pm.

As part of its decentralized concerts, the Croissants d?Or choir welcomes the Polish group AdVocem for a concert at the Salon des Halles.

? Free admission ?

L’événement Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS