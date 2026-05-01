Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Salon des Halles Lunéville
Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Salon des Halles Lunéville dimanche 17 mai 2026.
Lunéville
Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival .
Salon des Halles 1 Place Leopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Nancy Voix du Monde festival international de chant choral présente Les saisons du festival , le jeudi 17 mai à 15h.
Dans le cadre de ses concerts décentralisés, la chorale des Croissants d’Or accueille le groupe polonais AdVocem pour un concert au Salon des Halles.
– Participation libre –Tout public
.
Salon des Halles 1 Place Leopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 36 08 lescroissantsdor@gmail.com
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English :
Nancy Voix du Monde ? international choral singing festival ? presents Les saisons du festival , Thursday May 17 at 3pm.
As part of its decentralized concerts, the Croissants d?Or choir welcomes the Polish group AdVocem for a concert at the Salon des Halles.
? Free admission ?
L’événement Nancy Voix du Monde présente Les saisons du festival . Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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