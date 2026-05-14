Nancyphonies 2026 Double concerto Ensemble les virtuoses Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 Double concerto Ensemble les virtuoses

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

VADIM TCHIJIK violon¿

HUGUES LECLÈRE piano

Le Double Concerto pour violon et piano en ré mineur de Felix Mendelssohn est une œuvre de jeunesse, écrite en 1823 alors que le compositeur n’avait que quatorze ans. Malgré son âge, Mendelssohn y révèle déjà une maîtrise remarquable de l’écriture musicale ainsi qu’un sens aigu du dialogue instrumental.

Felix MENDELSSOHN

Double Concerto pour violon et piano en ré mineur

– Allegro

– Adagio

– Allegro molto

Carl NIELSEN

Petite Suite pour cordes op.1

– Prélude

– Intermezzo

– Finale

¿Tout public

25 .

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

VADIM TCHIJIK violin¿

HUGUES LECLÈRE piano

Felix Mendelssohn?s Double Concerto for violin and piano in D minor is an early work, written in 1823 when the composer was just fourteen. Despite his age, Mendelssohn already revealed a remarkable mastery of musical writing and a keen sense of instrumental dialogue.

Felix MENDELSSOHN

Double Concerto for violin and piano in D minor

– Allegro

– Adagio

– Allegro molto

Carl NIELSEN

Little Suite for Strings op.1

– Prelude

– Intermezzo

– Finale

¿

L’événement Nancyphonies 2026 Double concerto Ensemble les virtuoses Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY