Nancyphonies 2026 La Voix Humaine Julie Cherrier-Hoffmann Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 La Voix Humaine Julie Cherrier-Hoffmann

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Cette œuvre décrit une rupture par téléphone. Rupture dans bien des sens car la communication est souvent interrompue, laissant régulièrement l’héroïne dans le tourment de l’attente. La sonnerie évoque une sentence, une injonction, la femme est au supplice. Elle veut y croire, la sonnerie bien-aimée, celle de celui qui, au loin, se joue d’elle, est reçue comme une caresse, elle l’attend, elle y croit encore. Le téléphone sonne, le temps s’arrête ; même si nous n’entendons pas les réponses de l’être aimé , ses mots sont suggérés par la musique. Cocteau nous parle de la femme et Poulenc nous raconte l’homme. L’être aimé est plus présent que jamais ; celui qui lui ment, qui la torture, celui qu’elle veut toucher, aimer encore et toujours…

Francis POULENC

La Voix humaine

Sur un monologue de Jean CocteauTout public

25 .

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

This work describes a rupture by telephone. A break-up in many senses, since communication is often interrupted, regularly leaving the heroine in the torment of waiting. The ringing evokes a sentence, an injunction, the woman is in torment. She wants to believe in it, the beloved ringtone, that of the one who, in the distance, is playing with her, is received like a caress, she waits for it, she still believes in it. The telephone rings, time stops; even if we don’t hear the loved one’s answers, his words are suggested by the music. Cocteau tells us about women, Poulenc about men. The beloved is more present than ever; the one who lies to her, who tortures her, the one she wants to touch, to love again and again…

Francis POULENC

La Voix humaine

Based on a monologue by Jean Cocteau

L’événement Nancyphonies 2026 La Voix Humaine Julie Cherrier-Hoffmann Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY