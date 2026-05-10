Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Grégoire Camerlo-Gabillard Rond point Mozart Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Grégoire Camerlo-Gabillard

Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

C’est à Nice, sa ville natale, que commence le parcours de Grégoire Camerlo-Gabillard. Très tôt, il découvre les joies de la musique sur le piano familial. À 8 ans, il intègre la classe de Stephanos Thomopoulos au CRR de Nice.

Tout au long de sa scolarité, il suit un double cursus en classe à horaires aménagés, afin de concilier études générales et passion grandissante pour la musique.

BACH BUSONI

Chaconne en ré mineur d’après la Partita pour violon BWV 1004

Maurice RAVEL

Pavane pour une Infante défunte

Franz LISZT

Mephisto-Walz n°1 S.514

Sergueï RACHMANINOV

Sonate n°2 en si b mineur op.36

– Allegro agitato

– Non allegro. Lento

– Allegro moltoTout public

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Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Grégoire Camerlo-Gabillard?s career began in his native Nice. At an early age, he discovered the joys of music on the family piano. At the age of 8, he joined Stephanos Thomopoulos?s class at the Nice CRR.

Throughout his schooling, he followed a double curriculum in a special-education class, in order to reconcile his general studies with his growing passion for music.

BACH BUSONI

Chaconne in D minor after the Partita for violin BWV 1004

Maurice RAVEL

Pavane pour une Infante défunte

Franz LISZT

Mephisto-Walz n°1 S.514

Sergei RACHMANINOV

Sonata No.2 in B flat minor Op.36

– Allegro agitato

– Non allegro. Lento

– Allegro molto

L’événement Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Grégoire Camerlo-Gabillard Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY