Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Pierre Rouinvy Rond point Mozart Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Pierre Rouinvy

Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Né en 1997, Pierre Rouinvy étudie la musique au conservatoire de Rennes puis au Pont Supérieur avec Alexandre Léger en piano et Laurent le Flécher en musique de chambre. Il obtient à Strasbourg en 2021 son master d’interprétation à la Haute Ecole des Arts du Rhin dans la classe d’Amy Lin. Il reçoit durant sa formation les conseils avisés des pianistes François Dumont, Wilhem Latchoumia, Ludovic Frochot, Denis Pascal, Romano Pallottini et lors de master class avec Philippe Cassard, Cédric Tiberghien, Boris Berman, Jan Michiels, Françoise Thinat, Jean-Frédéric Neuburger et Jonathan Biss. Il est membre du collège doctorale Franco-Allemand »Glarean » depuis 2023 et se perfectionne auprès de Tibor Szàsz puis d’Alfonso Gòmez à la Hochschule für Musik de Freiburg en Allemagne. Son travail de recherche porte sur l’interprétation de l’oeuvre pour et avec piano d’Arnold Schönberg.

Johann Sebastian BACH

Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur BWV 903

Frédéric CHOPIN

Sonate n°3 en si majeur op.58

– Allegro maestoso

– Scherzo Molto vivace

– Largo

– Finale Presto non tanto

WAGNER LISZT

La Mort d’IsoldeTout public

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Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Born in 1997, Pierre Rouinvy studied music at the Conservatoire de Rennes, then at the Pont Supérieur with Alexandre Léger in piano and Laurent le Flécher in chamber music. In 2021, he obtained his master?s degree in performance from the Haute Ecole des Arts du Rhin in Strasbourg, in Amy Lin?s class. During his training, he received expert advice from pianists François Dumont, Wilhem Latchoumia, Ludovic Frochot, Denis Pascal and Romano Pallottini, and attended master classes with Philippe Cassard, Cédric Tiberghien, Boris Berman, Jan Michiels, Françoise Thinat, Jean-Frédéric Neuburger and Jonathan Biss. He has been a member of the Franco-German Glarean doctoral college since 2023, and is currently studying with Tibor Szàsz and Alfonso Gòmez at the Hochschule für Musik in Freiburg, Germany. Her research focuses on the interpretation of Arnold Schönberg’s works for and with piano.

Johann Sebastian BACH

Chromatic Fantasy and Fugue in D minor BWV 903

Frédéric CHOPIN

Sonata No.3 in B major Op.58

– Allegro maestoso

– Scherzo: Molto vivace

– Largo

– Finale Presto non tanto

WAGNER LISZT

Isolde’s Death

L’événement Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Pierre Rouinvy Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY