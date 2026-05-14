Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Yuna Tashiro Rond point Mozart Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Yuna Tashiro

Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Née le 21 janvier 2002 à Tokyo, Tashiro Yuna est une pianiste japonaise dont le parcours allie exigence artistique et ouverture internationale. Elle débute le piano dès son plus jeune âge et se forme auprès de professeurs renommés tels que C. Sakai, H. Suzuki et E. Zarafiants, qui contribuent à forger sa sensibilité musicale et sa rigueur technique.

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate en si b majeur K 333

– Allegro

– Andante cantabile

– Allegretto grazioso

Maurice RAVEL

Miroirs (extraits)

– Noctuelles

– Oiseaux tristes

– Une barque sur l’océan

– Alborada del gracioso

Frédéric CHOPIN

Barcarolle en fa # majeur op.60

Valse en la b majeur op.42Tout public

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Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Born on January 21, 2002 in Tokyo, Tashiro Yuna is a Japanese pianist whose career combines high artistic standards and international openness. She began playing the piano at an early age and trained with renowned teachers such as C. Sakai, H. Suzuki and E. Zarafiants, who helped shape her musical sensibility and technical rigor.

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonata in Bb major K 333

– Allegro

– Andante cantabile

– Allegretto grazioso

Maurice RAVEL

Miroirs (excerpts)

– Noctuelles

– Sad birds

– A boat on the ocean

– Alborada del gracioso

Frédéric CHOPIN

Barcarolle in F # major op.60

Waltz in A b major op.42

L’événement Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Yuna Tashiro Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY