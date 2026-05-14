Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy
Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy lundi 13 juillet 2026.
Nancy
Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta
Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.
Encouragé à ses débuts par des artistes tels que Henryk Szeryng, György Cziffra et Riccardo Chailly, l’Aïghetta Quartett suscite depuis plus de trente ans l’enthousiasme des auditoires Européens les plus variés se produisant dans les salles et Festivals prestigieux effectuant de nombreuses tournées en France, Allemagne, Angleterre, Italie, Hongrie, Espagne, Portugal, Finlande, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, Slovenie. Le quatuor s’est également produit au festival de Guitare de Bruxelles. L’Aighetta quartett, fort d’une longue expérience musicale, propose un programme très original du classique à la musique moderne explorant des styles musicaux comme le Flamenco, le jazz, la world music, avec des compositions originales et des transcriptions de musique classique.
Fernandino CARULLI
Quartett Op.21
Olivier FAUTRAT
Aguas de la Plata
Gioacchino ROSSINI
Ouverture Il Barbiere di Siviglia (¿arr. Philippe Loli)
Alexandre DEL FA
Echoes
Philippe LOLI
Blue quartet
Manuel DE FALLA (¿arr. François SZONYI)
Cancion del fuego fatuo
Cancion
La Nana
Danza ritual del fuego
Philippe LOLI
Zingaro
Georges BIZET
Gypsy song von Carmen (Tr. Philippe Loli)Tout public
25 .
Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.
Encouraged in its early days by artists such as Henryk Szeryng, György Cziffra and Riccardo Chailly, the Aïghetta Quartett has been attracting enthusiastic audiences across Europe for over thirty years, performing in prestigious concert halls and festivals, and touring extensively in France, Germany, England, Italy, Hungary, Spain, Portugal, Finland, Switzerland, Poland, Belgium, Austria and Slovenia. The quartet has also performed at the Brussels Guitar Festival. The Aighetta quartet, with its long musical experience, offers a highly original program ranging from classical to modern music, exploring musical styles such as flamenco, jazz and world music, with original compositions and transcriptions of classical music.
Fernandino CARULLI
Quartett Op.21
Olivier FAUTRAT
Aguas de la Plata
Gioacchino ROSSINI
Overture Il Barbiere di Siviglia (¿arr. Philippe Loli)
Alexandre DEL FA
Echoes
Philippe LOLI
Blue quartet
Manuel DE FALLA (¿arr. François SZONYI)
Cancion del fuego fatuo
Cancion
La Nana
Danza ritual del fuego
Philippe LOLI
Zingaro
Georges BIZET
Gypsy song von Carmen (Tr. Philippe Loli)
L’événement Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Exposition Amandine Gollé Bibliothèques de Nancy Bibliothèque Stanislas Nancy 14 mai 2026
- Spectacle La moindre des choses Nancy 15 mai 2026
- Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse Salle Poirel Nancy 16 mai 2026
- Concert Le Méga-Saksebon 5ème édition Nancy 16 mai 2026
- Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais Salle Poirel Nancy 16 mai 2026