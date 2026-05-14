Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy

Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons

Adresse : 1 Place Stanislas

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

Nancy

Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Encouragé à ses débuts par des artistes tels que Henryk Szeryng, György Cziffra et Riccardo Chailly, l’Aïghetta Quartett suscite depuis plus de trente ans l’enthousiasme des auditoires Européens les plus variés se produisant dans les salles et Festivals prestigieux effectuant de nombreuses tournées en France, Allemagne, Angleterre, Italie, Hongrie, Espagne, Portugal, Finlande, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, Slovenie. Le quatuor s’est également produit au festival de Guitare de Bruxelles. L’Aighetta quartett, fort d’une longue expérience musicale, propose un programme très original du classique à la musique moderne explorant des styles musicaux comme le Flamenco, le jazz, la world music, avec des compositions originales et des transcriptions de musique classique.

Fernandino CARULLI
Quartett Op.21

Olivier FAUTRAT
Aguas de la Plata

Gioacchino ROSSINI
Ouverture Il Barbiere di Siviglia (¿arr. Philippe Loli)

Alexandre DEL FA
Echoes

Philippe LOLI
Blue quartet

Manuel DE FALLA (¿arr. François SZONYI)
Cancion del fuego fatuo
Cancion
La Nana
Danza ritual del fuego

Philippe LOLI
Zingaro

Georges BIZET
Gypsy song von Carmen (Tr. Philippe Loli)Tout public
25  .

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49  contact@nancyphonies.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Encouraged in its early days by artists such as Henryk Szeryng, György Cziffra and Riccardo Chailly, the Aïghetta Quartett has been attracting enthusiastic audiences across Europe for over thirty years, performing in prestigious concert halls and festivals, and touring extensively in France, Germany, England, Italy, Hungary, Spain, Portugal, Finland, Switzerland, Poland, Belgium, Austria and Slovenia. The quartet has also performed at the Brussels Guitar Festival. The Aighetta quartet, with its long musical experience, offers a highly original program ranging from classical to modern music, exploring musical styles such as flamenco, jazz and world music, with original compositions and transcriptions of classical music.

Fernandino CARULLI
Quartett Op.21

Olivier FAUTRAT
Aguas de la Plata

Gioacchino ROSSINI
Overture Il Barbiere di Siviglia (¿arr. Philippe Loli)

Alexandre DEL FA
Echoes

Philippe LOLI
Blue quartet

Manuel DE FALLA (¿arr. François SZONYI)
Cancion del fuego fatuo
Cancion
La Nana
Danza ritual del fuego

Philippe LOLI
Zingaro

Georges BIZET
Gypsy song von Carmen (Tr. Philippe Loli)

L’événement Nancyphonies 2026 Quatuor Aiguetta Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)