Nancyphonies 2026 Récital de piano Alexandra Dovgan Salle Poirel Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 Récital de piano Alexandra Dovgan

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Alexandra Dovgan est née en 2007 au sein d’une famille de musiciens et a entamé ses études de piano alors qu’elle n’était âgée que de quatre ans et demi. À l’âge de cinq ans, son talent s’est révélé lorsqu’elle a réussi les sélections très compétitives pour rejoindre l’École de musique centrale académique du Conservatoire d’État de Moscou, où elle a étudié sous la direction de la célèbre enseignante Mira Marchenko. Elle poursuit actuellement son éducation à l’Ateneo de Música à Malaga. Le développement musical d’Alexandra a été grandement influencé par sa communication créative avec l’un des pianistes les plus remarquables de notre époque, Grigory Sokolov.

Alexandra est lauréate de cinq concours internationaux, parmi lesquels figurent le Concours international de piano Vladimir Krainev à Moscou, le Concours international de jeunes pianistes “Astana Piano Passion” et le Concours international de télévision pour jeunes musiciens “The Nutcracker”. Alexandra n’avait que dix ans lorsqu’elle a remporté le Grand Prix lors du IIe Concours International “Grand Piano Competition”. Les enregistrements de cet événement ont parcouru le monde sur Medici.TV et YouTube, touchant des musiciens et des amateurs de piano du monde entier.

Johann Sebastian BACH

Toccata en mi mineur BWV 914

Serguei PROKOFIEV

Sonate n° 2 en ré mineur op. 14

– Allegro non troppo

– Allegro moderato

– Andante

– Vivace

Frédéric CHOPIN

Barcarolle en fa# majeur op. 60

Sonate n° 3 en si mineur op. 58

– Allegro maestoso

– Scherzo: Molto vivace

– Largo

– Finale: Presto non tantoTout public

25 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Alexandra Dovgan was born into a musical family in 2007, and began her piano studies at the age of four and a half. At the age of five, her talent was revealed when she passed the highly competitive selections to join the Central Academic Music School of the Moscow State Conservatory, where she studied under the renowned teacher Mira Marchenko. She is currently continuing her education at the Ateneo de Música in Malaga. Alexandra?s musical development has been greatly influenced by her creative communication with one of the most remarkable pianists of our time, Grigory Sokolov.

Alexandra is the winner of five international competitions, including the Vladimir Krainev International Piano Competition in Moscow, the Astana Piano Passion International Competition for Young Pianists and The Nutcracker International Television Competition for Young Musicians. Alexandra was just ten years old when she won the Grand Prix at the IInd International Grand Piano Competition. Recordings of this event have travelled the world on Medici.TV and YouTube, reaching musicians and piano lovers all over the world.

Johann Sebastian BACH

Toccata in E minor BWV 914

Sergei PROKOFIEV

Sonata No. 2 in D minor Op. 14

– Allegro non troppo

– Allegro moderato

– Andante

– Vivace

Frédéric CHOPIN

Barcarolle in F# major Op. 60

Sonata no. 3 in B minor op. 58

– Allegro maestoso

– Scherzo: Molto vivace

– Largo

– Finale: Presto non tanto

L’événement Nancyphonies 2026 Récital de piano Alexandra Dovgan Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY