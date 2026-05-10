Nancyphonies 2026 Récital de Piano Arielle Beck Salle Poirel Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 Récital de Piano Arielle Beck

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Née en 2009 à Paris, Arielle Beck est douée d’une maturité artistique singulière. Elle se produit sur des scènes prestigieuses dont le Festival de La Roque d’Anthéron, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le Piano symphonique de Lucerne, les Variations musicales de Tannay, les Sommets musicaux de Gstaad, le Festival Piano aux Jacobins de Toulouse, le Festival classique de Menton, le Circulo de Bellas Artes de Madrid, les Rencontres musicales d’Évian à la Grange au Lac, les Schubertíada de Vilabertran, le Festival de Musique de chambre d’Arcachon, les Pianos Folies du Touquet, les Estivales d’ArtenetrA, la Vague classique à Six-Fours-les-Plages, La Folles Journée de Nantes et de Tokyo.

Elle est l’invitée d’orchestres tels que l’Orchestre national de Montpellier, l’Orchestre philharmonique de Marseille, l’Orchestre national des Pays de la Loire, l’Orchestre philharmonique de Nice, le Paris Mozart Orchestra, le Filharmonia Opolska (Pologne), l’Orchestre symphonique national d’Ukraine, le Tokyo City Philharmonic Orchestra (Japon), l’Orchestre de chambre de Mannheim (Allemagne), The Academy of St Martin in the Fields à Londres (UK), sous la direction de Lionel Bringuier, Lawrence Foster, Claire Gibault, Leo Hussain, Lio Kuokman, Paul Meyer, Jakub Montewka, Volodymyr Sirenko et Bruno Weil.

Johann Sebastian BACH

Suite anglaise n°2 en la mineur BWV 807

Wolfgang Amadeus MOZART

Rondo en la mineur K.511

Felix MENDELSSOHN

Prélude et fugue en mi mineur op.35 n°1

Rondo capriccioso en mi majeur op.14

Romances sans paroles op.19 n°1 & n°5, op.30 n°6 & n°4

Frédéric CHOPIN

Sonate n°3 en si mineur op. 58

– Allegro maestoso

– Scherzo: Molto vivace

– Largo

– Finale: Presto non tantoTout public

25 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Born in Paris in 2009, Arielle Beck is gifted with a singular artistic maturity. She performs on prestigious stages including the Festival de La Roque d?Anthéron, the Théâtre des Champs-Élysées in Paris, the Piano symphonique de Lucerne, the Variations musicales de Tannay, the Sommets musicaux de Gstaad, the Festival Piano aux Jacobins in Toulouse, the Festival classique de Menton, the Circulo de Bellas Artes in Madrid, the Rencontres musicales d?Évian à la Grange au Lac, Schubertíada de Vilabertran, Arcachon Chamber Music Festival, Pianos Folies du Touquet, Estivales d?ArtenetrA, Vague classique à Six-Fours-les-Plages, La Folles Journée de Nantes and Tokyo.

She has been a guest with orchestras such as Orchestre national de Montpellier, Orchestre philharmonique de Marseille, Orchestre national des Pays de la Loire, Orchestre philharmonique de Nice, Paris Mozart Orchestra, Filharmonia Opolska (Poland), Ukraine National Symphony Orchestra, Tokyo City Philharmonic Orchestra and the Orchestre national de ParisUkraine, Tokyo City Philharmonic Orchestra (Japan), Mannheim Chamber Orchestra (Germany), The Academy of St Martin in the Fields in London (UK), conducted by Lionel Bringuier, Lawrence Foster, Claire Gibault, Leo Hussain, Lio Kuokman, Paul Meyer, Jakub Montewka, Volodymyr Sirenko and Bruno Weil.

Johann Sebastian BACH

English Suite No. 2 in A minor BWV 807

Wolfgang Amadeus MOZART

Rondo in A minor K.511

Felix MENDELSSOHN

Prelude and Fugue in E minor Op.35 No.1

Rondo capriccioso in E major op.14

Romances sans paroles op.19 n°1 & n°5, op.30 n°6 & n°4

Frédéric CHOPIN

Sonata n°3 in B minor op. 58

– Allegro maestoso

– Scherzo: Molto vivace

– Largo

– Finale: Presto non tanto

L’événement Nancyphonies 2026 Récital de Piano Arielle Beck Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY