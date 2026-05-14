Nancyphonies 2026 Récital de Piano Emil Ribarski Auditorium du Conservatoire de Nancy Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 Récital de Piano Emil Ribarski

Auditorium du Conservatoire de Nancy 1 rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Emil Ribarski, pianiste, est né en 1984 à Skopje dans une famille de musiciens professionnels. Son père est un tromboniste de renommée mondiale et sa mère pianiste et professeur à la Faculté de musique de Skopje. Alors que le grand talent d’Emil émerge à son âge précoce, à l’âge de six ans, il commence son éducation au piano au centre d’éducation musicale MBUC Skopje. En 2006, Emil a obtenu son plus haut prix à la Faculté de musique de Skopje, au département de piano de la classe de Milica Sperovik-Ribarski.

Frédéric CHOPIN

24 Préludes op.28

Modest MOUSSORGSKI

Tableaux d’une expositionTout public

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Auditorium du Conservatoire de Nancy 1 rue Michel Ney Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Pianist Emil Ribarski was born in 1984 in Skopje into a family of professional musicians. His father is a world-renowned trombonist, and his mother a pianist and professor at the Skopje Faculty of Music. While Emil?s great talent emerged at an early age, at the age of six he began his piano education at the MBUC Skopje music education center. In 2006, Emil obtained his highest prize at the Skopje Faculty of Music, in the piano department of Milica Sperovik-Ribarski?s class.

Frédéric CHOPIN

24 Preludes op.28

Modest MOUSSORGSKI

Pictures at an Exhibition

L’événement Nancyphonies 2026 Récital de Piano Emil Ribarski Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY