Nantes et la traite atlantique – Visite guidée, Château des ducs de Bretagne, Nantes
Nantes et la traite atlantique – Visite guidée, Château des ducs de Bretagne, Nantes dimanche 10 mai 2026.
Nantes et la traite atlantique – Visite guidée 10 – 17 mai Château des ducs de Bretagne Loire-Atlantique
2,50 € / 4 € / 7 € / 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00
La traite atlantique et l’esclavage colonial font partie de l’histoire de Nantes et de son identité.
Du 17e au 19e siècle, la traite atlantique occupe une place déterminante dans le commerce nantais et contribue à enrichir la ville. Un parcours enrichi de nouveaux objets dans les salles du musée permet d’explorer cette histoire.
Pour adultes et ados à partir de 15 ans
Durée : 1h30
Château des ducs de Bretagne 4, place Marc Elder, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/ »}]
Visite guidée 10mai2026
© David Gallard / LVAN
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