Informations pratiques

Béziers

NARBERO A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

14 rue du 14 septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Depuis Picasso, Narbero consacre sa vie à l’art. À Béziers, il vous invite à découvrir son univers et à croquer votre portrait en 10 minutes !

Tout commence à 15 ans, devant les œuvres de Picasso. Pour Narbero, cette rencontre est un véritable choc artistique qui scelle une vie consacrée à la création. Depuis plus de 60 ans, son œuvre se construit au fil de séries, de rencontres et de territoires, toujours en mouvement.

Son installation à Miami en 1998 marque une nouvelle étape dans son parcours. C’est là qu’apparaît Dolores , une figure singulière qui accompagne depuis son travail et s’impose dans nombre de ses créations.

Installé aujourd’hui à Béziers, où il a créé sa propre galerie, Narbero y partage son univers et son regard.

L’artiste croquera votre portrait en direct, en 10 minutes ! .

14 rue du 14 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 12 26 42 37

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English :

Ever since Picasso, Narbero has devoted his life to art. In Béziers, he invites you to discover his world and have him sketch your portrait in 10 minutes!

L’événement NARBERO A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34