NARBERO A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
NARBERO A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026
14 rue du 14 septembre Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Depuis Picasso, Narbero consacre sa vie à l’art. À Béziers, il vous invite à découvrir son univers et à croquer votre portrait en 10 minutes !
Tout commence à 15 ans, devant les œuvres de Picasso. Pour Narbero, cette rencontre est un véritable choc artistique qui scelle une vie consacrée à la création. Depuis plus de 60 ans, son œuvre se construit au fil de séries, de rencontres et de territoires, toujours en mouvement.
Son installation à Miami en 1998 marque une nouvelle étape dans son parcours. C’est là qu’apparaît Dolores , une figure singulière qui accompagne depuis son travail et s’impose dans nombre de ses créations.
Installé aujourd’hui à Béziers, où il a créé sa propre galerie, Narbero y partage son univers et son regard.
L’artiste croquera votre portrait en direct, en 10 minutes ! .
14 rue du 14 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 12 26 42 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ever since Picasso, Narbero has devoted his life to art. In Béziers, he invites you to discover his world and have him sketch your portrait in 10 minutes!
L’événement NARBERO A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers 16 août 2026
- CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers 16 août 2026
- NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers 16 août 2026
- LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU Béziers 19 août 2026
- ASBH VS LEICESTER TIGERS Béziers 21 août 2026