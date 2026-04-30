Natacha Atlas & Samy Bichai Théâtre du Cloître Bellac

Bellac

Natacha Atlas & Samy Bichai

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La chanteuse Natacha Atlas, figure majeure des musiques métissées de ces trente dernières années, s’entoure du collectif Parallel Universe pour un concert aux sonorités envoûtantes. Ensemble, ils tissent un voyage musical où se rencontrent musiques orientales, électro, jazz et influences contemporaines. Portée par la voix si singulière de l’artiste, à la fois profonde et aérienne, cette rencontre musicale invite à traverser les frontières et les cultures. Entre rythmes hypnotiques et mélodies sensibles, laissez-vous entraîner dans un univers musical vibrant et cosmopolite où le violon du virtuose égyptien Samy Bishai s’attache brillamment aux vertiges de la grande voix à ses côtés. Un concert intense et élégant, idéal pour une soirée estivale placée sous le signe du voyage et de la découverte.

A retrouver au Théâtre du Cloître lors du 72e festival National de Bellac ! .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Natacha Atlas & Samy Bichai

L’événement Natacha Atlas & Samy Bichai Bellac a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin